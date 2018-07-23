Путин пригласил Лукашенко посетить Россию

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко посетить Россию, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии. Встреча двух лидеров может состояться в ближайшее время в Сочи.

Владимир Путин в понедельник провёл ряд телефонных переговоров со своими зарубежными коллегами. Как сообщили в пресс-службе Кремля, одна из бесед состоялась с президентом Казахстана.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обсудили подготовку к предстоящему Каспийскому саммиту. Он пройдёт уже в августе в Актау, передает "ТВ Центр". Отдельное внимание лидеры уделили перспективам взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Эту же тему Владимир Путин сегодня обсудил и с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, российский президент пригласил своего коллегу посетить Россию. Как сообщили в пресс-службе главы Белоруссии, встреча может состояться в Сочи.