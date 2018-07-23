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Путин пригласил Лукашенко посетить Россию

14:34
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко посетить Россию, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии. Встреча двух лидеров может состояться в ближайшее время в Сочи.

Владимир Путин в понедельник провёл ряд телефонных переговоров со своими зарубежными коллегами. Как сообщили в пресс-службе Кремля, одна из бесед состоялась с президентом Казахстана.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обсудили подготовку к предстоящему Каспийскому саммиту. Он пройдёт уже в августе в Актау, передает "ТВ Центр". Отдельное внимание лидеры уделили перспективам взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Эту же тему Владимир Путин сегодня обсудил и с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, российский президент пригласил своего коллегу посетить Россию. Как сообщили в пресс-службе главы Белоруссии, встреча может состояться в Сочи.

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