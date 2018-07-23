На нацпроект "Демография" потратят 3,5 трлн рублей

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделило на нацпроект "Демография" в общей сложности 3,5 триллиона рублей. По словам премьера, предложения по проекту должны иметь максимальный эффект.

На нацпроект "Демография" выделено более 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что объем средств очень большой, потому каждое предложение по нацпроекту должно иметь максимальный эффект. По словам Медведев, необходимо уделить внимание формированию условия для активного долголетия, заботе о здоровье всех возрастов и поддержке семей с детьми.

"Важно, чтобы граждане в нашей стране не просто жили дольше, но и чтобы эта жизнь была активной, полной и достойной. В каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения, и, конечно, сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной", - сказал Медведев.

Кроме того, должны совершенствоваться центры здоровья и кабинеты профилактики. Также, по словам премьера, количество людей, занимающихся спортом, должно составлять более половины населения.

