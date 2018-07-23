"Роснефть" подала иск на 89 млрд рублей к участникам проекта "Сахалин-1"

"Роснефть" подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск на 89 миллиардов рублей к участникам международного нефтегазового проекта "Сахалин-1". Компания требует взыскать с ответчиков "неосновательное обогащение". Предположительно, речь идет о перетоках нефти.

"Роснефть" потребовала 89 миллиардов рублей с пяти компаний-участниц консорциума "Сахалин-1". Иск подан в Арбитражный суд Сахалинской области. Первое заседание по делу назначено на 10 сентября.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС факт подачи иска, отказавшись от дополнительных комментариев. "Иск подали, да", - сказал он.

В "Роснефти" полагают, что более 81,7 миллиарда рублей участники проекта получили в качестве неосновательного обогащения, а еще 7,3 миллиарда рублей нужно взыскать в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Ответчиками выступают все участники проекта "Сахалин-1": "Эксон Нефтегаз Лимитед", "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент", ONGC Videsh Limited, а также "Сахалинморнефтегаз-шельф" и "РН-Астра", через которые "Роснефть" суммарно контролирует 20% в проекте.

Суть иска пока не поясняется, однако, по данным источника РБК, речь в нем может идти о перетоках нефти из месторождений, которые принадлежат "Роснефти", на месторождения, лицензии на которые принадлежат другим участникам консорциума.

В рамках проекта "Сахалин-1" ведется освоение трех нефтегазовых месторождений у северо-восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги.