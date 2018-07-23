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В центре Москвы загорелся детский сад

15:24
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Крыша детского сада загорелась в центре Москвы. Людей внутри здания нет. Оно находится на ремонте. Пожарные уже приступили к тушению пламени.

В Москве на крыше здания детского сада произошел пожар. Об этом сообщает "Интерфакс".

Дом, на крыше которого наблюдается открытое горение, расположен во дворах на Тверской улице. Район окутан густым чёрным дымом.

Людей внутри здания нет. Оно находится на ремонте. Пожарные прибыли к месту происшествия и уже начали тушение пламени.

Между тем, по данным РИА Новости, возгорание произошло в здании школы No2054.

По последним данным, пожарные сбили открытое горение. Сейчас они продолжают проливку крыши.

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