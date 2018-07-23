МИД Литвы рекомендовал судьям и прокурорам воздержаться от поездок в Россию

В МИД Литвы рекомендовали судьям и прокурорам страны воздержаться от посещения России. Там также обвинили российские правоохранительные органы в том, что они "отрицают очевидные преступления". Ранее СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров по подозрению в их причастности к привлечению заведомо невиновных россиян к ответственности.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал возбужденное СКР уголовное дело в отношении литовских судей и прокуроров, назвав это открытым давлением на судебную систему и призвав фигурантов воздержаться от посещения России. Его слова приводит "Интерфакс".

"В Россию ездить небезопасно, поскольку они могут быть задержаны. Тоже касается и сателлитных с Россией стран. Это очевидная рекомендация", - заявил Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что Москва отказалась сотрудничать с Вильнюсом в расследовании "советской агрессии". При этом министр обвинил российские правоохранительные органы в том, что они "отрицают очевидные преступления".

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров. Их подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 года. Как утверждает литовская сторона, по вине советских военнослужащих во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибли 14 человек. На основании ходатайств прокуратуры Вильнюсский городской суд заочно арестовал россиян.

24 мая стало известно, что на территории Литвы ограничили доступ к шести сайтам, ведущим трансляции российских телепрограмм. Соответствующее разрешение выдал Вильнюсский окружной суд. Ранее в стране приостановили вещание зарегистрированного в Швеции российского канала "РТР-Планета".