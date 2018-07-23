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Путин и Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении

16:07
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Как рассказали в Кремле, стороны обсудили вопросы ЕАЭС и двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин в понедельник поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там рассказали, что темой переговоров стали двусторонние отношения.

"В ходе телефонного разговора "обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин обсудил по телефону вопросы ЕАЭС с президентами Казахстана и Белоруссии.

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