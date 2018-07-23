Роскосмос сообщил подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше

Дело о госизмене в ЦНИИмаше касается событий 2013 года, отметили в Роскосмосе. Вопросов к сотрудникам за другие периоды у органов следствия нет.

В Роскосмосе заявили, что дело о государственной измене в головном научном институте госкорпорации ЦНИИмаше касается событий 2013 года.

"Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании "Роскосмоса" и ФГУП "ЦНИИмаш". Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Ранее стало известно, что сотруднику ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву предъявили обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. В самом институте информацию о ходе дела пока не прокомментировали. Сам Кудрявцев обвинения не признает.

Перед этим директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Это случилось спустя день после того, как Федеральная служба безопасности начала следственные действия в рамках уголовного дела о госизмене в ракетно-космической отрасли. СМИ узнали, что фигурантами могут стать сотрудники ЦНИИмаша.