Трамп доволен ходом переговоров с КНДР

Дональд Трамп доволен темпами продвижения переговоров с Северной Кореей. Президент США напомнил, что КНДР уже девять месяцев не запускала новых ракет и не проводила ядерные испытания.

Северная Корея уже девять месяцев не запускала новые ракеты и не проводила ядерные испытания. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в твиттере.

"Япония довольна. Вся Азия довольна!" - написал Трамп.

В своем посте президент вновь обрушился на "фейковые СМИ", которые сообщают о том, что сам Трамп недоволен темпами реализации договоренностей.

"Ошибаетесь! Очень доволен!" - заявил хозяин Белого дома.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились 12 июня в Сингапуре. Было подписано совместное заявление, в котором закреплялась договоренность сторон о денуклеаризации Корейского полуострова.