Кадыров прокомментировал убийство котенка юной живодеркой

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появление в Сети видеоролика, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. По его словам, подобные ситуации демонстрируют отсутствие у таких девушек материнского инстинкта. Также он подчеркнул, что в стране должна быть создана система профилактики насилия над животными.

В России должна быть создана система профилактики насилия над животными, утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал на своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал появление в соцсетях видеоролика, на котором видно, как девушка-подросток топором расчленяет котенка.

По мнению Кадырова "насилие над животными растет в геометрической прогрессии". Он отметил, что нередко живодерами оказываются девушки. Чеченский лидер добавил, что подобные ситуации демонстрируют отсутствие материнского инстинкта у них.

"У нас много в стране НКО, которые занимаются защитой животных, помогают бездомным, лечат раненых. В Чеченской республике также существует некоммерческая организация по защите животных, они получают гранты и работают в этом направлении очень эффективно. Но я думаю, что нужна по всей стране программа, которая бы работала на профилактику. Чтобы мы не допускали подобных зверств", — подчеркнул он.

Глава Чечни добавил, что подобные организации должны работать в связке с федеральными и региональными ведомствами, а также проводить мероприятия с детьми в детсадах, в школах.

"Ведь издевательства над животными легко могут перейти в издевательства и над людьми, над самыми беззащитными – детьми и стариками. Таких видео тоже очень много в сети", — сказал он.

Ранее стало известно, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика в соцсетях. На нем девушка-подросток топором убивает котенка. Эти действия сопровождаются смехом и общением с подругой.