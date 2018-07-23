В Астраханской области нашли тело второго утонувшего ребенка

В Астраханской области на реке Бузан продолжается поисковая операция. Накануне вечером там перевернулась лодка, перевозившая девятерых детей. Трое из них утонули. Водолазам пока удалось обнаружить тела двух жертв трагедии - 15-летней девочки и восьмилетнего мальчика. Тем временем следователи допрашивают главного подозреваемого - 27-летнего местного жителя, который управлял судном. Уже известно, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Оперативный штаб развернут прямо на берегу реки Бузан. Здесь и сотрудники следственного комитета и МЧС и отряда "Волгоспас". Водолазы прочесывают дно. В поисках тел погибших детей помогают и местные жители, передает "ТВ Центр". Цепочкой они двигаются вдоль берега.

Тело самой старшей из погибших, 15-летней девочки обнаружили еще накануне вечером. Оно запуталось в рыболовных снастях. Тела еще двоих утонувших детей унесло течением. Этим утром спасатели возобновили поисковую операцию и к обеду подняли восьмилетнего мальчика. Поиски третьего ребенка продолжаются. С пострадавшими работают психологи.

"Из наших социальных учреждений направлены пять психологов, которые работают с детьми, также с родителями, оказывают им посильную помощь и это очень важно сейчас. Далее мы планируем сопровождение этих детей. Потому что травма очень серьезная психологическая. Также будем оказывать материальную поддержку, потому что действительно семьи оказались в чрезвычайно не только тяжелой, а трагической ситуации", - сообщил министр социального развития и труда Астраханской области Олег Петелин.

Следствие сейчас пытается установить причины произошедшего.

"Существует две версии произошедшего. Одна - по причине опрокидывания, что на один борт все встали, стали прыгать с лодки возле берега уже, думая, что рядышком находятся. А вторая версия, что из-за неумелого маневрирования произошло опрокидывание", - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам области Леонид Хлюстов.

Сигнал бедствия на пульт дежурному поступил 22 июля в 19:30. Лодка перевернулась буквально в 10-15 метрах от берега. По предварительным данным, на борту находились 27-летний Мазган Асанов и 9 детей. Предполагается, что мужчина повез маленьких односельчан купаться на другой берег реки. Шестерым потерпевшим удалось спастись. По некоторым данным, один из тонущих мальчиков не только смог выбраться из воды сам, но и помог спасти нескольких детей.

"По предварительным данным, вечером 22 июля 2018 года местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку, типа "Южанка", чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области", - рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

Управлявший лодкой мужчина задержан. Сейчас его допрашивают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения. Местные жители подтверждают: Мазган Асанов является сыном главы села Калинино Володарского района. В технических характеристиках лодки "Южанка" указано, что ее пассажировместимость - до пяти человек. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти двум и более лицам по неосторожности". Если вина мужчины будет доказано, то максимум, что ему грозит - до четырех лет лишения свободы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".