Медведев отметил успехи Москвы в развитии электронных услуг

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что опыт Москвы в развитии электронных услуг нужно распространить на другие регионы. На встрече с Сергеем Собяниным глава кабмина отметил, что столица в этом вопросе достигла значительных успехов.

Дмитрий Медведев поздравил Сергея Собянина с первым местом Москвы в рейтинге ООН по развитию электронных услуг. По его словам, столица за последнее время достигла значительных успехов в этом вопросе.

На встрече с Собяниным Медведев заявил, что таким образом ООН признала, что власти Москвы уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь значительному количеству москвичей.

"Во-первых, эти возможности желательно и дальше развивать, а во-вторых, я думаю, что с учетом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах", - приводит слова премьера агентство "Интерфакс".

Сергей Собянин в ответ сообщил, что в рейтинге Москва обошла 40 других городов, в том числе мировые столицы.