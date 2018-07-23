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Медведев отметил успехи Москвы в развитии электронных услуг

17:28
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что опыт Москвы в развитии электронных услуг нужно распространить на другие регионы. На встрече с Сергеем Собяниным глава кабмина отметил, что столица в этом вопросе достигла значительных успехов.

Дмитрий Медведев поздравил Сергея Собянина с первым местом Москвы в рейтинге ООН по развитию электронных услуг. По его словам, столица за последнее время достигла значительных успехов в этом вопросе.

На встрече с Собяниным Медведев заявил, что таким образом ООН признала, что власти Москвы уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь значительному количеству москвичей.

"Во-первых, эти возможности желательно и дальше развивать, а во-вторых, я думаю, что с учетом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах", - приводит слова премьера агентство "Интерфакс".

Сергей Собянин в ответ сообщил, что в рейтинге Москва обошла 40 других городов, в том числе мировые столицы.

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