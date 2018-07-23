Россия разработала порядок возвращения сирийских беженцев на родину

Израильские военные по просьбе ряда западных стран провели эвакуацию с сирийской территории так называемых "Белых касок". Тем временем в российском Минобороны сообщили, что совместно с МИД разработали порядок возвращения домой сирийских беженцев.

Едва вернувшись из Ливана, куда Вайль Эдван с семьей бежал от войны, мужчина сразу же принялся за дело: арендовал на рынке место, закупил товар. Цену установил небольшую, оттого покупателей у него всегда в избытке, передает "ТВ Центр".

"У меня пятеро детей. Прокормить их в Ливане было трудно. Здесь все продукты намного дешевле. Как только в Сирии наступил мир, мы решили вернуться", - рассказывает он.

Тех, кого война выгнала из своих домов, превратив в беженцев, и среди клиентов Вайиля хватает. Мухаммад Сбеляти, например, недавно вернулся из Турции. Несколько лет он с детьми и внуками скитался по лагерям беженцев. И вот теперь тоже вернулся домой.

"Я бежал в Турцию длинным путем: перебрался в Ливан, а оттуда самолетом в Анкару. Не хотел ехать через территории боевиков, я же бывший военный", - говорит мужчина.

О том, что война в Сирии явно близится к завершению, говорит и еще один куда более веский признак, нежели возвращающиеся домой беженцы. Накануне стало известно, что в Иорданию было эвакуировано более 400 представителей организации "Белые каски". Спецоперацию под покровом ночи провел израильский спецназ. И как позже пояснил премьер-министр Нетаньяху, просьба организовать эту акцию спасения исходила сразу от нескольких лидеров, включая президента США.

"Несколько дней назад со мной связались президент Трамп, премьер-министр Канады Трюдо и другие, и попросили нас оказать помощь в эвакуации сотен "Белых касок" из Сирии. Это люди, которые спасли жизни, и чья жизнь была в опасности", - написал он в твиттере.

"Правительственные войска де-факто завершают боевые действия на юге страны и "Белые каски" там просто теперь не нужны. Потому что, еще раз подчеркну, они не являются гуманитарной организацией. Они являются организацией, которая организует различные провокации, чтобы в дальнейшем у третьих стран были основания наносить удары по территории Сирии", - говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Так было в том же Хан-Шейхуне, видео из которого Вашингтон тут же использовал, как предлог для нанесения ракетного удара по сирийскому аэродрому. Кадры в итоге оказались фейком. Затем был город Дума. И тот же сценарий: инсценировка химической атаки, потом удар коалиции во главе с американцами. При такой закономерности эвакуацию "Белых касок" из Сирии стоит воспринимать исключительно в положительном ключе.

Правда, пока эвакуировать удалось не всех. Из 800 человек вывезли чуть больше 400. Их вместе с семьями уже согласились приютить у себя такие страны, как Канада, Германия, Франция и США. Те, кто все эти годы и спонсировал организацию. Её членам западные политики сейчас вовсю поют дифирамбы, продолжая закрывать глаза на очевидные факты.

"Белые каски" всего лишь база поддержки "Джебхад-ан-Нусры" (организация запрещена в России) и связанных с ней экстремистских группировок. Некоторые из них, я хочу напомнить, прославились показательной казнью 12-ти летнего палестинского мальчика. Странно, что гуманитарные работники появляются в кадре, например, с оружием в руках, празднуют победу с боевиками", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Не было ли их главарей среди эвакуированных, тоже большой вопрос, которым сейчас задаются многие эксперты. Исключать этого точно не стоит. Хотя самой Сирии это косвенно, скорее, на руку. Можно сосредоточиться на решении других проблем. Например, гуманитарных. Россия подобного рода помощь этой стране оказывает давно. Присоединиться к данной работе президент Путин предложил США и Франции, которая уже откликнулась.

"Двадцать первого июля груз доставлен из Франции в Сирию российским военным самолетом Ан-124 "Руслан". Офицерами Центра приема и размещения беженцев французская гуманитарная помощь передана сотрудникам сирийского арабского красного полумесяца", - рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Всего из Франции в Сирию было направлено 44 тонны продовольствия и медикаментов. Но этих объемов явно недостаточно, учитывая, что беженцы начинают массово возвращаться в эту арабскую республику. Первые два пункта пропуска людей из Иордании и Ливана в Сирию уже заработали. Еще три, пояснили в Минобороны, откроются в ближайшие дни.

Александр Панюшкин, Никита Васильев, "ТВ Центр".