Собянин предложил снизить возраст приема детей в детсады до 2,5 лет

Кандидаты в мэры Москвы в понедельник провели встречи с избирателями и журналистами. В частности, Сергей Собянин посетил Московский эндокринный завод, где рассказал о предложении снизить возраст приема детей в детские сады.

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провёл встречу с коллективом Московского эндокринного завода. Как сообщает "ТВ Центр", именно здесь выпускают многие лекарственные препараты, которые поступают на прилавки аптек столицы.

Кандидат пообщался с сотрудниками предприятия на социально значимые темы. В частности, речь зашла о дошкольных учреждениях города. Сергей Собянин рассказал, что в Москве удалось избавиться от очередей, поскольку в столицы ежегодно строятся десятки новых дошкольных учреждений. Только до конца этого года планируется открыть 20. Также кандидат в мэры напомнил, что в Москве снижается возраст детей, которых можно отдать в детский сад.

"Построили десятки новых детских садов, расширили приём и вот выросли на такую гигантскую цифру - это очень приятно. И с каждым годом стараемся снижать такой придельный возраст - сначала мы три достигали. Потом 2,8. Тем не менее, постоянно задают вопрос, когда ещё снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни - и это очень важно для москвичей. Мы в этом году приняли решение и снизим возраст приёма с двух с половиной лет", - рассказал Собянин.

Встречу с избирателями московского района Кунцево провел кандидат в мэры столицы от регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов. Он пообщался с местными жителями и узнал о насущных проблемах горожан. В частности, говорили о ненадлежащей работе управляющих компаний, а также о точечной застройке в районе Москвы-реки. Свиридов выступил категорически против такого строительства и пообещал активистам разобраться в ситуации.

Кандидат в мэры от регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев на пресс-конференции представил свою предвыборную программу "Москва 2.0". Он рассказал журналистам, что выступает за признание столицы историческим поселением на территории страны и предлагает принять соответствующий федеральный закон. Также Дегтярев предлагает реформировать систему парковок в столице и вывести за черту города все крупные промышленные предприятия.