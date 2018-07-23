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Трамп раскритиковал СМИ за негативное освещение его встречи с Путиным

17:32
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пошел ни на какие уступки в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом он прокомментировал обвинения ряда СМИ в недостаточно жесткой позиции во время переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не шел на уступки российскому лидеру Владимиру Путину во время переговоров. Об глава Соединенных Штатов написал в своем Twitter.

"Когда вы слышите, как "Фальшивые новости" отрицательно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, и о том, что я уступил, помните, я ни в чем не уступил, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран. Кроме того, мы хорошо поладили, что хорошо для всех, за исключением коррумпированных СМИ", - говорится в сообщении.

Американские либеральные СМИ раскритиковали Трампа за недостаточно жесткую позицию в отношении якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы. Кроме того, недовольство журналистов вызвал тот факт, что президент поставил под сомнение выводы разведсообщества США.

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