Трамп раскритиковал СМИ за негативное освещение его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пошел ни на какие уступки в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом он прокомментировал обвинения ряда СМИ в недостаточно жесткой позиции во время переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не шел на уступки российскому лидеру Владимиру Путину во время переговоров. Об глава Соединенных Штатов написал в своем Twitter.

"Когда вы слышите, как "Фальшивые новости" отрицательно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, и о том, что я уступил, помните, я ни в чем не уступил, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран. Кроме того, мы хорошо поладили, что хорошо для всех, за исключением коррумпированных СМИ", - говорится в сообщении.

Американские либеральные СМИ раскритиковали Трампа за недостаточно жесткую позицию в отношении якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы. Кроме того, недовольство журналистов вызвал тот факт, что президент поставил под сомнение выводы разведсообщества США.