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СКР проверяет действия не возбудившего дело из-за пыток в Ярославле следователя

18:12
  • понедельник
  • 23 июля 2018

СУ СКР по Ярославлю проводит доследственную проверку в отношении следователя Родиона Свирского. Он в 2017 году отказал в возбуждении уголовного дела по факту пыток в Ярославской колонии.

В отношении следователя Родиона Свирского, который в 2017 году отказал в возбуждении уголовного дела по факту пыток в Ярославской колонии, организована доследственная проверка. Ее проводит Следственный комитет региона.

"Он уволился по собственному желанию в ноябре 2017 года. Он ушел в армию, насколько я знаю. В отношении него сейчас организована и проводится доследственная проверка нами", - отметили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии №1 жестоко избивают и обливают водой заключенного. Мужчину зовут Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. Видео длится десять минут. Следователь Свирской просматривал видео и не увидел там необоснованного применения силы.

После появления видео, шесть сотрудников колонии были задержаны по этому делу. Теперь следствие будет требовать ареста сотрудников колонии. В СКР подчеркнули, что задержания будут продолжены.

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