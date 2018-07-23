Бывшего главу ЦРУ подозревают в продаже секретных данных СМИ

Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил бывшего директора ЦРУ Джона Брэннана в продаже секретной информации СМИ.

Бывшего директора ЦРУ Джона Брэннана подозревают в торговле секретной информацией. Об этом написал в своем Twitter сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

"Джон Брэннан монетизирует свой доступ к секретной информации? Джон Брэннан зарабатывает миллионы долларов своими атаками на Дональда Трампа, разглашая секреты крупнейшим СМИ?" - говорится в сообщении.

Пол также добавил, что в понедельник встретится с президентом США Дональдом Трампом, и обсудит с ним вопрос о лишении Брэннана доступа к секретной информации.