Хантсман пообещал Москальковой помощь в посещении Бута и Ярошенко

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к послу США в Москве Джону Хантсману. Она попросила его помочь в посещении Константина Ярошенко и Виктора Бута в американских тюрьмах. Посол сказал, что постарается содействовать решению этого вопроса.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к послу США в России Джону Хантсману и попросила его помочь в посещении российских заключенных летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я попросила его содействие в посещении мною в тюрьме Константина Ярошенко и Виктора Бута, потому что состояние здоровья Ярошенко, как рассказывает жена, просто критическое", - заявила Москалькова по итогам встречи с Хантсманом.

По ее словам, посол сказал, что постарается содействовать решению этого вопроса.

Также Москалькова отметила, что может выяснить, откуда Ярошенко поступали угрозы и находится ли он в безопасности.

Кроме того, обмудсмен сообщила, что попросила Хантсмана обеспечить жене задержанного россиянина длительные свидания с мужем.

Константина Ярошенко задержали американские спецслужбы в мае 2010 года в Либерии. Его переправили в Соединенные Штаты, где предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина. После этого он отбывал свой 20-летний срок в тюрьме "Форт-Дикс" в штате Нью-Джерси. Затем его перевели в тюрьму "Данбери", где условия содержания он назвал хуже, чем в предыдущей. Также он рассказал о пытках, которые применили к нему в США.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года. После этого его экстрадировали в США. Федеральный суд Нью-Йорка в 2012 году приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Бута признали виновным, в частности, в намерении продать партию вооружения колумбийской группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", включенной в США в список террористических. Россиянин отбывает срок в тюрьме "Мэрион" в 500 километрах к югу от Чикаго.