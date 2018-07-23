Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам

По развитию электронных услуг Москва стала мировым лидером в рейтинге Организации объединенных наций. С этим достижением Сергея Собянина лично поздравил Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что горожане уже привыкли получать госуслуги в электронном виде и это признание результатов работы столичного правительства. В свою очередь Сергей Собянин рассказал о вовлечении москвичей в управление городом с помощью различных электронных площадок.

Каждый москвич уже давно знает: чтобы решить любую городскую проблему – совсем не обязательно выходить из дома. Разве только для того, чтобы оценить результаты, отметил "ТВ Центр". Пожаловаться на уборку двора или же проследить за ремонтом детской площадки можно и через интернет благодаря специальным порталам связи с городскими властями. По развитию электронных услуг столица получила первое место в рейтинге ООН. С этим мэра Москвы поздравил Дмитрий Медведев.

"В последнее время в рамках развития электронных сервисов Москва достигла довольно больших успехов. Хочу и вас поздравить, и вашу команду. Это признание того, что было сделано за последние годы. Мы с вами неоднократно это обсуждали, но все равно это хороший очень результат, потому что победить другие города, так сказать, в этом соревновании – это все-таки, что называется, дорогого стоит. Это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству москвичей вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание", - сказал глава правительства на встрече с Сергеем Собяниным.

Попасть в подобный рейтинг, да еще и на первое место – дорогого стоит. Среди конкурентов у Москвы были сплошь мировые столицы.

"Мы не стремились занимать какие-то места. Мы просто, вы знаете, в целом мы двигались максимально быстрыми темпами и охватывали разные-разные сферы деятельности, начиная от образования, здравоохранения, информационных технологий по управлению транспортными потоками. Отдельное направление составляет вовлечение граждан в управление городом", - отметил Собянин.

Речь идет, конечно, о портале "Активный гражданин", который знаком каждому неравнодушному москвичу. Каждый день два миллиона зарегистрированных пользователей думают: как сделать жизнь в любимом городе лучше. Учитывается мнение каждого.

"Все-таки 2 миллиона активных граждан, которые периодически голосуют по тем или иным проектам – благоустройство, развитие города, образование, реновация – это, действительно, большая цифра. Это как раз та система, которая позволяет реально узнать отношение людей к тем или иным проектам", - сказал мэр.

Москвичи могут контролировать и систему городских услуг. Уже на портале "Наш город". В таком мегаполисе как Москва проблемы, безусловно, неизбежны. За всем происходящим уследить просто невозможно. Поэтому и ценится помощь таких активных горожан. На портале можно сообщить о проблеме или же предложить идею, связанную с улучшением жизни в городе.

"То есть 90% всех каких-то ситуаций, на которые можно пожаловаться теоретически, они записаны в "Нашем городе", и мы получаем ежегодно десятки и сотни тысяч замечаний, которые активно и быстро исправляются. И очень важная площадка, такая краудсорсинговая площадка по обсуждению проблемы, то есть мало, конечно, голосования – надо еще и идеи слышать и обсуждать их на какой-то площадке. Краудсорсинговая площадка в Москве – одна из самых крупных. Например, краудсорсинг по выработке стандарта "Моя поликлиника" приняло участие около 50 тысяч человек – это один из самых крупнейших краудсорсинговых проектов в мире был. И он помог выработать целый ряд решений, которые, в общем, населению нужны, требуются – это их предложение", - рассказал Собянин.

На месте проекты электронных услуг не стоят – наоборот, развиваются с каждым днем. Дмитрий Медведев подчеркнул, такой, безусловно, положительный опыт Москвы должен стать примером и для остальных регионов.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр"