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Кандидаты в мэры Москвы продолжают общаться с избирателями

22:31
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Число зарегистрированных кандидатов в мэры столицы может увеличиться. Мосгорсуд вынес решение, согласно которому избирком должен допустить к участию в выборах бывшего владельца строительной компании Су-155 Михаила Балакина. Комиссия уже заявила, что будет обжаловать решение. Пока Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов. Они проводят встречи с избирателями.

Мосгорсуд обязал Московскую городскую избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Балакина Михаила Дмитриевича, рассказал "ТВ Центр".

Однако, точка в этом деле еще не поставлена! На то, чтобы обжаловать решение суда, у сторон есть пять дней. Мосгоризбирком уже заявил, что будет обращаться в Верховный суд с жалобой. Таким образом, кандидатов на пост мэра Москвы пока по-прежнему четверо. 12 июля Мосгоризбирком отказал бывшему владельцу обанкротившейся компании СУ-155 в регистрации в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Балакину не хватило подписей муниципальных депутатов – 109 вместо необходимых 110. Трое народных избранников в последний момент свои подписи отозвали. Михаил Балакин решение Мосгоризбиркома оспорил.

"Хотелось бы, чтобы моя избирательная компания официально стартовала. Сейчас я пока не зарегистрирован как кандидат, я могу только в ней участвовать как потенциальный кандидат и хотелось бы уже узаконить права и реально приступить к реализации той программы, которая намечена", - отметил Балакин.

В понедельник кандидат от регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярёв представил свою предвыборную программу. "Москва 2.0" – логичное продолжение уже известной столичному избирателю программы Дегтярёва "Порядок, комфорт, достаток". С ней он баллотировался на пост мэра Москвы в 2013. Столица, по мнению Дегтярёва, должна получить статус исторического поселения на территории России. Для этого необходимо принять Федеральный закон.

"Ограничить высотность в Москве, мы давно просим пятью этажами. Как и перенос, о чем сказал Владимир Вольфович, всех административных зданий и чиновников в Новую Москву – там нужно создавать рабочие места, а центр оставлять под развитие туризма", - пояснил Дегтярев.

Действующую власть Михаил Дегтярёв, кстати, похвалил за организацию общественных пространств и за развитие транспортной инфраструктуры. В частности, о ней говорили и работники одного из ведущих фармацевтических предприятий страны "Московского эндокринного завода" с кандидатом на пост мэра, самовыдвиженцем Сергеем Собяниным. Рядом с заводом открыли станцию МЦК "Новохохловская", ну а совсем скоро заработает и одноименный транспортно-пересадочный узел - часть гигантского проекта, Московских центральных диаметров. Добираться до работы сотрудникам завода станет еще проще. Были вопросы и о насущном. В коллективе много молодых мам.

"С каждым годом стараемся снижать предельный возраст. Сначала 3 года достигали, потом 2,8 и, тем не менее, задают вопросы, когда еще снизится возраст. Потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни и это очень важно для москвичей. Мы в этом году приняли решение и снизим возраст приема до 2,5 лет. Это будет для Москвы, конечно. Десятки тысяч детей еще, которые получат возможность приходить в детские сады. И так будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст, все больше и больше давать молодым мамам выходить на работу", - пояснил Собянин.

Ведь за 8 лет количество детей, посещающих дошкольные учреждения, выросло вдвое – теперь это почти полмиллиона юных москвичей. О тех, кто постарше, тоже не забыли. Работники завода поинтересовались, когда, по мнению Сергея Собянина, средняя продолжительность жизни в столице перешагнет 80-летний рубеж. Каждый год она увеличивается на 6 месяцев.

"Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни 80 лет. Я надеюсь, что так оно и будет. По крайней мере та динамика, которая сейчас есть, в настоящее время, она говорит о том, что это – вполне достижимый уровень. 78 лет это уже уровень крупных городов таких как Лондон, Париж, то есть мы не отстаем от европейцев. Возможность жить дольше, она как бы и создает новые вызовы для города. Это – новые болезни, уход за пожилыми, много пациентов с хроническими заболеваниями", - пояснил мэр Москвы.

И городская система здравоохранения, по мнению Собянина, должна подстраиваться под эти нужды. Развивается патронажная служба, действует программа помощи хроническим больным и тем, кто страдает онкологическими заболеваниями. 40% всех лекарственных средств от рака будут производиться в Зеленограде. Для пожилых москвичей действует городской проект "Московское долголетие". Продолжается работа и предвыборного штаба Сергея Собянина. Волонтёры проекта "Добрые дела" вносят жалобы горожан в систему портала "Наш город", а затем проверяют как устранены замечания. Где-то заменили урны, отремонтировали лавочку или покрытие на детской площадке.

"Я волонтёр, пришла проверила. Проблема решена. Песок завезли свежий, хороший. Около песочницы все убрано и теперь мы повесим зелёную этикетку, что проблема решена", - рассказала волонтер предвыборного штаба Сергея Собянина Наталья Минаева.

Кандидат от регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов тоже пообщался с избирателями в столичном районе Кунцево. Проблемы типичные: у кого-то в доме протекает крыша, у других разногласия с управляющей компаний. И в том, и в другом случае Свиридов пообещал разобраться. Обеспокоены жители района и застройкой.

"Если здесь появится десять огромных домов, кому от этого будет лучше? Москвичам это точно не нужно! Чтобы еще больше людей сюда приехало, страна обезлюдела и в других регионах не было ни рабочих мест, ни развития, ничего. И я как кандидат в мэры Москвы категорически против такой массовой застройки", - заявил Свиридов.

Впереди у кандидатов еще много встреч с избирателями. Эту часть предвыборной кампании не зря называют самой насыщенной и яркой. Круг тем и вопросов никто не ограничивает.

Матвей Шестаков, Игорь Константинов, Андрей Булычов, Максим Сидоренко, "ТВ Центр", Москва

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