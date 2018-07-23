Глава СПЧ рассказал о 10 отказах в возбуждении дел по факту пыток в Ярославле

По факту пыток в ярославской колонии в 2017 году было около 10 отказов в возбуждении уголовного дела. Об этом рассказал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

В 2017 году было зафиксировано около 10 отказов в возбуждении уголовных дел по заявлениям о преступлениях в колонии №1 Ярославля. Об этом рассказал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, передает ТАСС.

"За прошлый год было порядка десяти отказных материалов по первой колонии. То есть были заявления о совершенных преступлениях, преступлениях, совершенных сотрудниками колонии. Во всех случаях был отказ в возбуждении уголовного дела", - отметил он.

Также Федотов отметил, что в это число входит отказ в возбуждении дела об избиении Евгения Макарова. По его словам, ранее поданные заявления о возможных преступлениях в колонии Ярославля будут заново изучены правоохранительными органами.

Кроме того он попросил членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) чаще посещать колонии.

Ранее стало известно, что СУ СКР по Ярославлю проводит доследственную проверку в отношении следователя Родиона Свирского, который в 2017 году отказал в возбуждении уголовного дела по факту пыток в Ярославской колонии.