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Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде

20:08
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Москва достигла значительных успехов в развитии электронных сервисов для населения. Этот опыт необходимо распространять и на другие регионы страны, сообщил Дмитрий Медведев на встрече с Сергеем Собяниным.

Как рассказал "ТВ Центр", глава правительства подчеркнул, жители столицы уже привыкли, что значительную часть городских услуг можно получить в электронной форме, что является признанием результатов работы правительства Москвы в этой области. Медведев отметил, столица нашей страны заняла первое место в рейтинге Организации объединенных наций по развитию электронных услуг и поздравил мэра с этим достижением. Сергей Собянин, в свою очередь, рассказал о работе по вовлечению москвичей в управление городом.

"Я знаю, что в последнее время в рамках развития электронных сервисов Москва достигла довольно значительных успехов. Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг населению города", - сказал Медведев.

"Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Действительно, результат замечательный. Мы не стремились занимать какие-то места, электронное правительство России и мы максимально двигались быстрыми темпами и охватывали разные-разные сферы деятельности, начиная от образования, здравоохранения, информационных технологий по управлению транспортными потоками, и отдельные направления составляют системы вовлечения граждан в управление городом. Так называемый "Активный гражданин", в котором голосуют по многим проектам, в том числе по реновации голосовали, в нем задействовано 2 миллиона человек. Очень важная история, когда горожане сами контролируют систему оказания городских услуг. Это портал "Наш город", в котором участвуют более миллиона москвичей. По сути дела, это наши коллеги, которые помогают нам контролировать те или иные услуги, которые город уже оплатил", - отметил Собянин.

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