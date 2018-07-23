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Лавров, Герасимов и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

20:46
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Главы МИД России и Генштаба Сергей Лавров и Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке. Особенное внимание было уделено Сирии. Также стороны подтвердили важность скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.

В Западном Иерусалиме прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы российского Генштаба Валерия Герасимова и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает сайт МИД России.

"В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг неё", - отметили на Смоленской площади.

Одной из тем переговоров стала проблематика палестино-израильского урегулирования в развитие переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху 11 июля в Москве.

"Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года", - подчеркнули в МИД России.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Они динамично развиваются по всем направлениям.

"Подтверждена важность продолжения скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма", - отметили на Смоленской площади.

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