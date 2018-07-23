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Арестован второй фигурант дела о госизмене в ракетно-космической отрасли

21:08
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В деле о госизмене в в ракетно-космической отрасли появился второй подозреваемый. Он уже арестован. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран. В Роскосмосе сообщили, что не располагают сведениями о втором арестованном.

Второй подозреваемый появился в рамках уголовного дела против сотрудника головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш - Виктора Кудрявцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что второй фигурант арестован.

По его словам, сначала был задержан именно этот фигурант, а затем - Кудрявцев.

"Суд также санкционировал обыски по местам работы и проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия, которое находится в активной стадии", - рассказал источник.

Между тем, Роскосмос не располагает сведениями о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявили обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Сам Кудрявцев обвинения не признает.

До этого директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Это случилось спустя день после того, как ФСБ начала следственные действия в рамках уголовного дела о госизмене в ракетно-космической отрасли.

Как отметили в Роскосмосе, дело касается событий 2013 года. Вопросов к сотрудникам за другие периоды у органов следствия нет.

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Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве (ЦНИИМАШ)
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