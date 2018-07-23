Рэпер Канье Уэст госпитализирован с тяжелой формой гриппа

В США рэпер Канье Уэст попал в больницу с тяжелой формой гриппа. Его отвезла в больницу супруга Ким Кардашьян.

Рэпер Канье Уэст попал в больницу с тяжелой формой гриппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Супруга Уэста Ким Кардашьян отвезла его в больницу. Там она пробыла недолго и вскоре вернулась домой.

В последнее время американский певец много путешествовал. В конце 1990-х — начале 2000-х Канье Уэст принимал участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз.