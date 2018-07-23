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В Майами-бич рухнуло 13-этажное здание

21:04
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В американском городе Майами-бич обрушилось предназначенное для сноса 13-этажное здание. Пострадал один человек. Обломки дома перекрыли движение в обе стороны по главной транспортной артерии города.

В Майами-бич обрушилось 13-этажное здание. Об этом сообщило издание Miami Herald со ссылкой на полицию. 

Бывшее здание кондоминиума Marlborough House обрушилось утром в понедельник. Обломки здания перекрыли в обе стороны движение по Коллинз-авеню - главной транспортной артерии города. Пострадал один человек.

Здание было предназначено под снос. На момент обрушения людей в доме не было. 

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