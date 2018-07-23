Болтон в августе встретится с Патрушевым

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон рассчитывает в августе провести встречу со своим коллегой из России - Николаем Патрушевым.

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен провести в августе встречу со своим коллегой из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Могу вам сказать, что посол Болтон планирует провести в следующем месяце встречу в развитие [двусторонних контактов] со своим российским коллегой - в дополнение к встречам с европейскими союзниками, чтобы продвинуть вперед эти обсуждения", - отметила Сандерс.

В России партнером Болтона, возглавляющего Совет национальной безопасности Белого дома, является секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.