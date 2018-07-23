В результате обрушения гаража под Самарой погиб ребенок, еще трое пострадали

В Самарской области в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района произошло обрушение бетонного потолочного перекрытия. В этот момент там находились пятеро подростков. В результате погиб один ребенок. Еще трое госпитализированы. Состояние одного из них оценивается, как тяжелое.

Один ребенок погиб, еще трое доставлены в больницу после инцидента в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района Самарской области. Об этом сообщает сайт СУ СКР по региону.

Трагедия произошла из-за обрушения бетонного потолочного перекрытия в одном из гаражей. На месте происшествия было обнаружено тело 11-летнего мальчика без признаков жизни.

Еще трое подростков были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии. Угрозы для жизни двух других нет. Всего там находились пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет.

По данному факту следственным отделом по городу Кинель СУ СКР по Самарской области начата доследственная проверка.