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В США предлагают продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны

07:06
  • вторник
  • 24 июля 2018

В Конгрессе США комитеты палаты представителей и сената по делам вооруженных сил согласовали проект закона о национальной обороне Штатов на 2019 год. В нем отмечается необходимость "противодействия России" и, в частности, закрепляется пункт о продлении запрета на сотрудничество Пентагона с Минобороны. Кроме того, Европе на "инициативу сдерживания" предлагают выделить 6,3 миллиарда долларов.

Комитеты по делам вооруженных сил палаты представителей и сената Конгресса Соединенных Штатов согласовали проект закона о национальной обороне Штатов на 2019 год, в котором предусматривается продление ныне действующего запрета на сотрудничество Пентагона с российским Министерством обороны. Об этом сообщает "Интерфакс".

В тексте документа отмечается, что подобная мера требуется "для противодействия России". При этом там отмечается необходимость обеспечения условий, которые бы позволили "стратегическим партнерам" Вашингтона отказаться от российских вооружений и перейти на американские. 

Также в законе приведены положения о поставках Украине оружия на 250 миллионов долларов и запрет на признание Крыма частью российской территории. Кроме того, Европе на "инициативу сдерживания" предлагают выделить 6,3 миллиарда долларов. 

Документ передадут на подпись президенту, когда он пройдет одобрение обеими палатами американского Конгресса.

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