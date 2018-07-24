ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-посла США Макфола пригласили для разговора в Белый дом

07:19
  • вторник
  • 24 июля 2018

Бывший посол США в России Майкл Макфол на следующей неделе встретится в Белом доме с помощником президента Дональда Трампа по европейским и российским делам Фионой Хилл. СМИ пишут, что дипломату пообещают не выдавать его российской стороне. Ранее Генпрокуратура России сообщила, что хотела бы допросить Макфола по делу Уильяма Браудера.

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол приглашен для разговора в Белый дом, где на следующей неделе он должен встретиться со специальным помощником президента Дональда Трампа по европейским и российским делам Фионой Хилл. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post.

Что станет предметом обсуждения, пока неизвестно, однако в публикации WP выдвигается версия о том, что Хилл намерена заверить Макфола в том, что его ни при каких обстоятельствах не выдадут России. При этом отмечается, что бывший посол сам попросил об этой встрече. Прежде он заявлял, что "ошеломлен" отсутствием защиты со стороны Белого дома.

Ранее там заявили, что Трамп не намерен допускать возможности допроса ряда американских граждан, подозреваемых в противоправной деятельности в России. До этого подобное предложение американскому лидеру сделал президент Владимир Путин.

17 июля стало известно, что Генеральная прокуратура России готова направить США запрос для допроса сотрудников американских спецслужб по делу в отношении Уильяма Браудера. В их число, помимо Макфола, входит также бывший заместитель начальника бюро разведки Государственного департамента Роберт Отто.

Читайте также:
Главное сегодня
Бывший посол США в России Майк Макфол
Бывший посол США в России Майк Макфол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100