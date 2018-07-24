Экс-посла США Макфола пригласили для разговора в Белый дом

Бывший посол США в России Майкл Макфол на следующей неделе встретится в Белом доме с помощником президента Дональда Трампа по европейским и российским делам Фионой Хилл. СМИ пишут, что дипломату пообещают не выдавать его российской стороне. Ранее Генпрокуратура России сообщила, что хотела бы допросить Макфола по делу Уильяма Браудера.

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол приглашен для разговора в Белый дом, где на следующей неделе он должен встретиться со специальным помощником президента Дональда Трампа по европейским и российским делам Фионой Хилл. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post.

Что станет предметом обсуждения, пока неизвестно, однако в публикации WP выдвигается версия о том, что Хилл намерена заверить Макфола в том, что его ни при каких обстоятельствах не выдадут России. При этом отмечается, что бывший посол сам попросил об этой встрече. Прежде он заявлял, что "ошеломлен" отсутствием защиты со стороны Белого дома.

Ранее там заявили, что Трамп не намерен допускать возможности допроса ряда американских граждан, подозреваемых в противоправной деятельности в России. До этого подобное предложение американскому лидеру сделал президент Владимир Путин.

17 июля стало известно, что Генеральная прокуратура России готова направить США запрос для допроса сотрудников американских спецслужб по делу в отношении Уильяма Браудера. В их число, помимо Макфола, входит также бывший заместитель начальника бюро разведки Государственного департамента Роберт Отто.