Йемен просит помощи Путина в прекращении гражданской войны

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой о помощи в прекращении гражданской войны в Йемене и обеспечении стабильности в регионе. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия наращивает военную мощь.

Президенту России Владимиру Путину направили телеграмму от председателя Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машата, в которой тот выражает просьбу помочь прекратить гражданскую войну на территории Йемена. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на информагентство SABA.

Как уточняется в публикации, в телеграмме Аль-Машат выражает надежду на проявление значимой роли России в снятии с Йемена блокады и прекращении агрессии.

Кроме того, в послании отдельно затрагивается и тема Саудовской Аравии, а точнее - наращивание ею военной мощи. Подытоживая, Аль-Машат попросил российского лидера обеспечить стабильность в регионе.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали стороны конфликта в Йемене сесть за стол переговоров. В ведомстве подчеркнули, что в йеменской столице и пригородах растет количество жертв среди мирного населения после ракетно-бомбовых ударов ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежными формированиями "Ансар Аллах". В марте 2015-го произошло вторжение аравийской коалиции.