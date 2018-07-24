ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Йемен просит помощи Путина в прекращении гражданской войны

07:35
  • вторник
  • 24 июля 2018

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой о помощи в прекращении гражданской войны в Йемене и обеспечении стабильности в регионе. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия наращивает военную мощь.

Президенту России Владимиру Путину направили телеграмму от председателя Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машата, в которой тот выражает просьбу помочь прекратить гражданскую войну на территории Йемена. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на информагентство SABA.

Как уточняется в публикации, в телеграмме Аль-Машат выражает надежду на проявление значимой роли России в снятии с Йемена блокады и прекращении агрессии.

Кроме того, в послании отдельно затрагивается и тема Саудовской Аравии, а точнее - наращивание ею военной мощи. Подытоживая, Аль-Машат попросил российского лидера обеспечить стабильность в регионе.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали стороны конфликта в Йемене сесть за стол переговоров. В ведомстве подчеркнули, что в йеменской столице и пригородах растет количество жертв среди мирного населения после ракетно-бомбовых ударов ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежными формированиями "Ансар Аллах". В марте 2015-го произошло вторжение аравийской коалиции.

Читайте также:
Главное сегодня
Задумчивый Владимир Путин
Задумчивый Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100