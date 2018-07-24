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В США вновь заявили об обнаружении следов российских хакеров

07:49
  • вторник
  • 24 июля 2018

Министерство внутренней безопасности США подозревает Россию в причастности к хакерской атаке на компьютеры диспетчерских служб электрических сетей Соединенных Штатов. По информации СМИ, через обнаруженную уязвимость можно отключить подачу электроэнергии.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в министерстве внутренней безопасности США сообщает, что в 2017 году доступ к компьютерам диспетчерских служб электрических сетей Соединенных Штатов получили хакеры из якобы финансируемой Россией группы Energetic Bear. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру".

Как подчеркивается в материале WSJ, через обнаруженную уязвимость можно отключить подачу электроэнергии. По информации издания, жертвами хакеров стали "сотни людей", выдававших злоумышленникам свои пароли и тем самых открывавших доступ к корпоративным сетям поставщиков.

Вместе с тем прямых доказательств того, что подобное действительно имело место и что к произошедшему какое-то отношение имеет Россия, американское министерство не предоставило. 

Ранее в США появился отдел по борьбе с российскими кибератаками. О его создании объявил директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне. До этого президент страны Дональд Трамп принял выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

26 июня глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что хакеры из России якобы готовятся нанести масштабный скоординированный удар. Также он отметил, что хакеров поддерживают российские власти.

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