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Число погибших из-за лесных пожаров в Греции превысило 20 человек

08:02
  • вторник
  • 24 июля 2018

Мощные лесные пожары охватили Грецию. Жертвами стихии уже стали более 20 человек, еще около 70 госпитализированы. Многие из них находятся в критическом состоянии.

Горят пригороды Афин. В огненной ловушке оказались жители сразу нескольких районов Аттики. Они не смогли вовремя покинуть свои дома и были заблокированы. Не всем удалось покинуть опасную зону и на автомобилях. Как сообщает "МИР24", погибли уже более 20 человек, еще порядка 70 с ожогами разной степени доставлены в больницы.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от столицы. В тушении задействованы сотни пожарных, 300 единиц спецтехники, три самолёта и два вертолёта. Но борьбе с огнём мешает сильный ветер и жаркая погода. Греция уже запросила помощь у стран Евросоюза.

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