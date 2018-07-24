В Сирии большинство беженцев из лагеря в Джебабе вернулись домой

Сирийские беженцы покидают лагерь в Джебабе и возвращаются в родные места, освобожденные от боевиков. Сейчас в пункте временного проживания остаются около 150 семей, большинство из них выходцы из провинции Дераа. Им оказывается вся необходимая помощь. По данным Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России, в Сирию продолжают прибывать беженцы из соседних стран - Иордании и Ливана.

Неприметная вывеска и пост охраны. Лагерь Джебаб - не то место, где можно восхищаться очарованием востока или увидеть улыбки людей. Наоборот, местные прячут лица под чёрными платками и совсем не рады гостям. Поняв, что угрозы нет, начинают говорить.

"Когда мы пришли сюда, этому ребенку было два дня. Террористы вынудили нас бежать. Я не хотел воевать, и пришлось уехать. Мы очень хотим вернуться", - рассказал "ТВ Центру" Мухаммед Аль Хамири.

И таких историй бежавших от войны здесь тысячи. Сейчас эти люди живут в палатках. Спать иногда приходится на мешках, в которых то немногое, что удалось взять из дома.

"Здесь больше 600 семей и места на всех не хватало. Но мы быстро разобрались с ситуацией и всех устроили. Сейчас в лагере есть все для более-менее нормального проживания, нас очень хорошо снабжает государство – дает воду, еду, лекарства", - отметил начальник лагеря беженцев Джебаб Ахмад Мухаммед Рахум.

Позже в лагере появился медпункт, некоторые бытовые помещения и даже школа. Многие из тех, кто провёл здесь месяцы и годы, готовы покинуть лагерь. Люди хотят домой. Они знают, что во многие регионы Сирии возвращается мир.

Вещи собирают в те же сумки, с которыми пришли. Никакого нового имущества не прибавилось. В лагере решившим отправиться в путь помогают. Даже предоставляют транспорт. "Нашего дома больше нет. Но там есть земля, на которой можно работать. Это главное. Я выращиваю помидоры, картошку", - говорит Мухаммед Аль Хамири.

Возвращение переселенцев на контроле созданного российским Министерством обороны профильного штаба. По последним данным, почти семь миллионов сирийских беженцев сейчас проживают в 45 странах. Без малого два миллиона человек готовы вернуться на родину. Их ожидают в 76 сирийских городах, где создано свыше трёхсот тысяч мест для приёма и размещения.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.