Хейли: США и Россия никогда не станут друзьями

Россия никогда не станет другом США, и это факт, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли. США не доверяют и никогда не будут доверять президенту России Владимиру Путину, добавила она.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли уверена, что Россия никогда не станет другом США, передает Газета.Ru.

"Мы не доверяем России. Мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - заявила дипломат.

При этом она считает, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна была произойти. По ее мнению, американо-российский саммит, прошедший 16 июля в Хельсинки, "долго заставлял себя ждать".