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Автомобили россиян могут поставить на военный учет

08:19
  • вторник
  • 24 июля 2018

Минобороны предлагает в случае объявления в стране военного положения мобилизовывать транспортные средства граждан. В соответствующий перечень войдут все легковые машины, пригодные для перевозки пассажиров. Для каждого авто оформят карточку с данными техосмотра. При этом когда в части доставят штатную машину, гражданский автомобиль вернут владельцу с компенсацией за ущерб.

Министерство обороны России составило поправки в перечень транспортных средств для учета в мирное время в военных комиссариатах, согласно которым в случае объявления в стране военного положения машины могут быть мобилизованы. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что в соответствующий список войдут все легковые автомобили, пригодные для перевозки пассажиров. Предпочтение же будут отдавать отечественным внедорожникам.

Для каждого авто оформят карточку с данными техосмотра. Военные будут передвигаться на машинах до прибытия в части штатных транспортных средств. Когда это произойдет, машину вернут владельцу, заплатив также компенсацию за нанесенные повреждения.

Вместе с тем в публикации подчеркивается, что проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу и согласование. 

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