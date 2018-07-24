Росстат прогнозирует увеличение численности населения России

Согласно обновленному прогнозу Росстата, к 2036 году в России будут жить 157 миллионов человек. Новые данные связаны с принятой в конце 2017 года государственной программой "Развитие здравоохранения". В ведомстве ожидают, что в России вырастет продолжительность жизни и снизится смертность.

Федеральная служба государственной статистики обновила свой демографический прогноз до 2036 года, сообщают "Известия".

Так, по оптимистичному варианту ведомства, к 2036 году в России будут жить 157 миллионов человек. Отмечается, что прежняя версия прогноза заключала в себе показатель в 154 миллиона. Обновление данных Росстата связано с принятой в конце 2017 года государственной программой "Развитие здравоохранения".

В ведомстве ожидают, что в России вырастет продолжительность жизни и снизится смертность. Росстат уточняет, что конкретно этот показатель к 2035 году будет составлять 349 тысяч человек за год.

Ранее стало известно, что, согласно данным Росстата, в 2017 году доля проживающих за чертой бедности граждан снизилась впервые за пять лет. Так, в 2015-2016 года этот показатель был равен 13,3%, а в 2017 сократился до 13,2%. Таким образом, в 2017 году абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 19,3 миллиона человек. В Минтруда подтвердили позитивную динамику.