Глава Дальневосточной оперативной таможни ушел в отставку

Начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин уволился по собственному желанию. 2 июля в управлении проводились следственные действия.

Руководитель Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павел Фомин уволился по собственному желанию, передает РИА Новости.

В начале июля сотрудники ФСБ провели проверку в ДВОТ. Тогда сообщалось, что после обысков Фомина задержали. В таможне эту информацию позже опровергли.

В марте был арестован экс-первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС Сергей Федоров. По версии следствия, в 2015-2017 годах он регулярно получал взятки, пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей.