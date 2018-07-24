СМИ сообщили об увеличении числа жертв пожара около Афин до 50 человек

Число жертв пожаров около Афин возросло с 24 до 50 человек. Порядка 70 человек доставлены в больницы с ожогами. В тушении задействованы сотни пожарных, а также 300 единиц спецтехники, три самолёта и два вертолёта. Греция запросила помощь у стран Евросоюза.

Агентство DPA сообщило, что жертвами лесных пожаров в пригороде Афин стали уже 50 человек. Информацию передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 24 погибших, но, согласно данным DPA, еще 26 тел нашли к востоку от греческой столицы около города Рафина.

Порядка 70 человек доставлены в больницы с ожогами. В расположенных к северо-востоку и западу от Афин районах введен режим ЧП. В тушении задействованы сотни пожарных, а также 300 единиц спецтехники, три самолёта и два вертолёта. В Греции с начала июля стоит жаркая погода до 40 градусов выше нуля, что мешает борьбе с огнем. Страна уже запросила помощь у государств Евросоюза.