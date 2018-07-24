В КНДР начали демонтаж главного военного полигона

КНДР начали сносить производственное здание и демонтировать стенд для испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные экспертов США. Ранее с этого полигона запускались межконтинентальные баллистические ракеты.

Эксперты Соединенных Штатов проанализировали полученные со спутников фотоснимки и пришли к выводу, что в КНДР начали демонтировать полигон Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что на полигоне начали сносить производственное здание и демонтировать стенд для испытания ракетных двигателей. В СМИ пишут, что происходящее является очередным шагом на пути исполнения договоренностей Дональда Трампа и Ким Чен Ына, достигнутых в ходе саммита в Сингапуре 12 июня.

Ранее в США не исключили, что взорванные на ядерном полигоне Пунгери в КНДР шахты не уничтожены окончательно и их можно будет использовать в будущем. В Белом доме просили Пхеньян пригласить международных экспертов, которые могли бы подтвердить ликвидацию полигона, но это обещание не было сдержано.