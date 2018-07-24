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В метро Москвы появятся карты "Тройка" с изображением амурского тигра

09:45
  • вторник
  • 24 июля 2018

В Международный день тигра 29 июля в кассах московского метро появятся карты "Тройка" с изображением амурского тигра. На лицевой стороне представлен затаившийся в траве хищник, на обороте - его черно-оранжевые полосы. Амурский тигр занесен в Красную книгу.

В кассах Московского метрополитена 29 июля появятся проездные карты "Тройка" с изображением амурского тигра. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"К Международному дню тигра мы выпустили уникальную “Тройку” ограниченным тиражом три тысячи экземпляров", - сообщил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. 

На лицевой стороне карты представлено изображение амурского тигра, затаившегося в траве. На обороте - черно-оранжевые полосы, что передает характерный окрас животного.

Международный день тигра учредили в 2010 году, его ежегодно отмечают 29 июля. Амурский тигр является самых малочисленным и крупным из всех подвидов. Он обитает в Приморском и Хабаровском краях России, а также на северо-востоке Китая, и занесен в Красную книгу.

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