В метро Москвы появятся карты "Тройка" с изображением амурского тигра

В Международный день тигра 29 июля в кассах московского метро появятся карты "Тройка" с изображением амурского тигра. На лицевой стороне представлен затаившийся в траве хищник, на обороте - его черно-оранжевые полосы. Амурский тигр занесен в Красную книгу.

В кассах Московского метрополитена 29 июля появятся проездные карты "Тройка" с изображением амурского тигра. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"К Международному дню тигра мы выпустили уникальную “Тройку” ограниченным тиражом три тысячи экземпляров", - сообщил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На лицевой стороне карты представлено изображение амурского тигра, затаившегося в траве. На обороте - черно-оранжевые полосы, что передает характерный окрас животного.

Международный день тигра учредили в 2010 году, его ежегодно отмечают 29 июля. Амурский тигр является самых малочисленным и крупным из всех подвидов. Он обитает в Приморском и Хабаровском краях России, а также на северо-востоке Китая, и занесен в Красную книгу.