МИД России считает преступной деятельность "Белых касок" в Сирии

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, члены "Белых касок" являются преступниками, так как способствуют созданию в регионе "пропагандистской лже-машины", а их деятельность ассоциируется с боевиками и террористами. При этом Захарова напомнила и об инсценировке химатаке в городе Дума, в которой принимали участие "Белые каски".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что работа представителей неправительственной организации "Белые каски" в Сирии связана с деятельностью боевиков и является преступной. Ее слова приводит РИА "Новости" со ссылкой на "Россию 24".

"Для сирийцев, которые действительно на протяжении многих лет страдают от того, что происходит у них на территории, люди, работающие в режиме создания это колоссальной, страшной информационно-пропагандистской лже-машины, являются преступниками. Их деятельность ассоциируется с деятельностью незаконных вооруженных формирований, боевиков, а иногда и террористов, которые действуют в связке", - сказала Захарова.

Она также добавила, что деятельность "Белых касок" наносит ущерб гуманитарному и волонтерскому движениям, а также способствует дезинформации международного сообщества. В пример Захарова привела ситуацию с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе ДУма.

Ранее в Министерстве иностранных дел Иордании сообщили, что в страну из Сирии эвакуировали 422 членов неправительственной организации "Белые каски", хотя изначально планировалось вывести 827 человек. Продолжению процесса эвакуации препятствует наступление сирийских правительственный войск на позиции запрещенной в России террористической организации ИГ.

18 июля в МИД России заявили, что в район сирийского города Идлиб вошла колонна автомобилей "Белых касок", перевозившая средства индивидуальной защиты, а также "ракеты и детали". В ведомстве подчеркнули, что нельзя исключать очередной масштабной провокации и инсценировки применения химического оружия, аналогичной той, что имела место в Думе.

После этого посол России в Сирии Александр Кинщак подверг критике предварительный доклад Организации по запрещению химического оружия по предполагаемой химатаке. По словам дипломата, в документе не упомянуты причины, помешавшие экспертам ОЗХО прибыть на место инцидента. Произошло же это из-за удара коалиции во главе с США по территории САР.