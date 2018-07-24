Греция обратилась к ЕС с просьбой о помощи в борьбе с лесными пожарами

Греция экстренно запрашивает международную помощь в борьбе с лесными пожарами. Ситуация в центральной части страны катастрофическая. Пламя уже перекинулось на жилые дома. В списке погибших по меньшей мере 50 человек. Число пострадавших приближается к 200.

Небывалые пожары в Греции уничтожают один дом за другим. Против 30-метровой стены огненного цунами гидранты бессильны. Пожарные не справляются. Тем более, бесполезно пытаться спасти свое имущество с помощью садового опрыскивателя. Курортные города Аттики и деревни превращаются в пепелище. На борьбу с огнем брошены все силы. Но людей и техники не хватает. Погибших десятки и среди них много маленьких детей. Раненых сотни. С каждым часом эти цифры растут. Как и количество звонков в полицию с заявлениями о пропавших без вести, передает "ТВ Центр".

Но в догорающих домах пусто. Кто успел, бежали. Бросив все вещи. Городок Мати в 40 километрах от Афин пожар застал врасплох. Огонь распространялся мгновенно. Отрезал все дороги. Сгорели кафе, дома, школы, гостиницы.

Люди задыхались от едкого дыма. Погибали прямо в своих машинах. Тела до сих пор на улицах. Спаслись только те, у кого хватило сил добежать до моря. Погорельцев подбирали военные катера. Но эвакуировать смогли не всех. В панике в ночном море пропала на лодке группа туристов из Дании. Они второй день не выходят на связь. Россиян среди пострадавших нет.

Огонь приближается к столице. Его гонит сильный ветер и 40-градусная жара. Дым уже заволакивает небо над Парфеноном, закрыты многие учреждения и школы. Власти не исключают, что причина пожаров - умышленный поджог. Пламя занялось одновременно в 15 очагах. И это выглядит слишком подозрительно. Премьер-министр страны срочно прервал визит в Боснию и вернулся в Грецию.

"В настоящее время на трех крупных фронтах мобилизовано более 600 пожарных и 300 единиц техники, мы должны в данный момент все быть в состоянии постоянной готовности, мы столкнулись с исключительно сложной ситуацией для страны", - заявил Алексис Ципрас.

Но ситуация, признал Ципрас, уже вышла из-под контроля. Масштабы бедствия только растут. Помощь специалистами и техникой предоставляют Кипр и Испания. Но вряд ли сотня-другая пожарных из соседних стран остановят такую лавину. Люди из прибрежных районов Греции в отчаянии продолжают покидать дома. На высокой скорости прорываются по шоссе. Сквозь объятые огнем обочины и дым, заволакивающий все, в радиусе нескольких километров.

Последний раз похожее по масштабам бедствие охватывало Грецию 10 лет назад. Тогда погибли 60 человек. Но последствия нынешней трагедии могут оказаться куда более тяжелыми.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".