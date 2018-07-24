Большинство американцев одобряют новую встречу Трампа с Путиным

В войну с руководством спецслужб США при Бараке Обаме вступил Дональд Трамп. С подачи американского президента персональные санкции могут быть введены в отношении экс-директоров ЦРУ, ФБР, АНБ и Национальной разведки. Именно они настаивали на версии вмешательства России в ход американских выборов и обвиняли Трампа в связях с Москвой.

От борьбы с фейковыми новостями в американских СМИ Дональд Трамп решил перейти к атаке на тех, кто часто остается за кулисами публичных нападок на президента США. В черный список попали бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, экс-глава ФБР Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб, экс-директор АНБ Майкл Хейден, Джеймс Клэппер руководивший национальной разведкой, а также экс-советник по национальной безопасности Сюзан Райс. Все шестеро обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы, так и не приведя за два года никаких доказательств, но все это время яростно обличая Трампа в его якобы связях с Москвой. Терпение Белого Дома, похоже, лопнуло.

"Президент изучает механизмы для лишения их допуска к секретным документам, поскольку они политизируют и в некоторых случаях монетизируют свои общественные услуги и допуски к секретной информации. Необоснованные обвинения в ненадлежащем контакте с Россией или ее влиянии на президента Трампа являются крайне неуместными. Тот факт, что люди с допуском к секретной информации делают подобные необоснованные обвинения, придает им легитимность без реальных доказательств", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Курс на зачистки Вашингтон избрал неслучайно - экс-главу ЦРУ Бреннана уже вызывают в юридический комитет Палаты представителей США. Конгрессмены требуют объяснить, откуда такая "крайне предвзятая точка зрения" по отношению к президенту. Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заподозрил, что разведчик просто приторговывает своими заявлениями, пользуясь бывшим положением.

За утечки секретной информации в СМИ был ответственен и бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб - это уже не догадки, а конкретные выводы генпрокурора США, после которых 50-летнего Маккейба уволили всего за два дня до выхода на пенсию. В свою очередь, экс-глава ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку по рекомендации Минюста США - там посчитали, что он не смог как следует разобраться в скандале с электронной перепиской Хиллари Клинтон. А за показания Коми перед Конгрессом Трамп и вовсе призывал отправить его в тюрьму. На этом фоне лишение теперь доступа к секретным материалам выглядит логичным решением, но в стане демократов это вызвало бурю эмоций.

"Это так необычно! Последнее, что нужно в разведке, это политическое пристрастие. На протяжении долгого времени нам удавалось этого избежать. Не является ли решение президента злоупотреблением властью? Он лишает допуска к секретным материалам тех, у кого такого допуска нет. Знает ли он, о чем говорит? Это лишь доказывает нашу правоту", - отметила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Грядущие зачистки подогреваются и заявлениями самого Трампа, который, впрочем, тоже слегка путается в показаниях. Сначала на встрече в Хельсинки с Владимиром Путиным американский лидер сказал, что не доверяет выводам собственных спецслужб, а вернувшись в Вашингтон, поспешил сообщить, что якобы оговорился. Но и то, и другое вызвало шквал критики. И как бы ни старался сам Трамп придать отношениям с Россией новый импульс, многие политики стремятся дезавуировать достигнутые договоренности.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину, и никогда не будем доверять. Москва никогда не станет нашим другом", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Новую встречу с Владимиром Путиным осенью в Вашингтоне, которую уже анонсировал сам Трамп, с большим восторгом воспринимают рядовые американцы. По данным последних соцопросов, более 60 процентов считают, что улучшение отношений с Москвой отвечает интересам США. И по обе стороны океана это уже ни для кого не секрет.

Борис Иванин, "ТВ Центр".