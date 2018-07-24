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ФСБ накрыла две нарколаборатории в Хабаровском крае

11:39
  • вторник
  • 24 июля 2018

Сотрудники ФСБ задержали с поличным преступную группировку из четырех человек, которая распространяла синтетические наркотики.

Оперативники обнаружили в Хабаровском крае две крупные лаборатории, где находились все необходимые компоненты для производства психотропных веществ, а также иностранное оборудование в промышленных масштабах, передает "ТВ Центр".

Предполагаемый доход от сбытых наркотиков должен был составить свыше 15 миллионов рублей в месяц. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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Лаборатория по производству синтетического наркотика
Лаборатория по производству синтетического наркотика
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