ФСБ накрыла две нарколаборатории в Хабаровском крае

Сотрудники ФСБ задержали с поличным преступную группировку из четырех человек, которая распространяла синтетические наркотики.

Оперативники обнаружили в Хабаровском крае две крупные лаборатории, где находились все необходимые компоненты для производства психотропных веществ, а также иностранное оборудование в промышленных масштабах, передает "ТВ Центр".

Предполагаемый доход от сбытых наркотиков должен был составить свыше 15 миллионов рублей в месяц. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.