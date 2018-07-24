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ФСБ нашла две нарколаборатории в Хабаровском крае

10:10
  • вторник
  • 24 июля 2018

Сотрудники ФСБ задержали четырех человек, причастных к организации сети по производству и сбыту синтетических наркотиков в Хабаровском крае. Также найдены две нарколаборатории.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность группы, которая занималась производством наркотиков в Хабаровском крае.

"Вскрыта и пресечена противоправная деятельность членов преступной группы, организовавших глубоко законспирированную сеть по производству и сбыту наркотиков синтетической группы на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в TVC.RU.

Ведомство сообщило, что задержаны четыре человека, причастных к организации двух нарколабораторий. ФСБ также нашла около 500 грамм готового мефедрона, более 400 килограмм прекурсоров и иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах.

Как отмечается в сообщении ЦОС, для общения злоумышленники использовали мессенджеры Telegram и Jabber.

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