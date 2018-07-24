Лучшим писателем-фантастом Европы признали россиянку Анну Старобинец

По итогам проходившего во Франции фестиваля "Еврокон" россиянку Анну Старобинец признали лучшим фантастом Европы. Почетную награду "Гранд Мастер" присудили французу Жерару Клейну. Лауреатом в номинации "лучшая постановка" победителем стала картина Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

Российская писательница Анна Старобинец сообщила на своей странице в Facebook о присуждении ей премии Европейского общества научной фантастики в номинации "лучший писатель".

Отмечается, что победителей объявили по итогам проходившего с 19 по 22 июля во французском Амьене фестиваля "Еврокон".

Почетную награду "Гранд Мастер" присудили французу Жерару Клейну. Лауреатом в номинации "лучшая постановка" победителем стала картина Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

Анна Старобинец родилась 25 октября 1978 года в Москве, училась в востоковедческом лицее, затем в МГУ на филологическом факультете. В разные периоды работала в изданиях "Время новостей", "Газета.ру" и "Аргументы и факты". Является автором таких книг, как "Убежище 3/9", "Страна хороших девочек" и "Живущий". Последний из перечисленных принес Старобинец премию "Портал" попадание в шорт-лист "Национального бестселлера" в 2012 году.