В Париже покончила с собой одна из основательниц Femen

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Полиция отвезла ее труп на экспертизу. Перед смертью она оставила записку: "Вы все фейк".

Оксана Шачко, одна из основательниц движения Femen, покончила с собой. Тело женщины нашли в ее парижской квартире. Об этом сообщает сайт феминистской организации "Она".

Предварительно, Шачко покончила с собой накануне, 23 июля, когда находилась в своей парижской квартире. Полиция отвезла ее труп на экспертизу. Перед смертью Оксана оставила записку на английском языке: "Вы все фейк".

По словам знакомых Шачко, в последнее время у погибшей было много выставок, внимание журналистов и друзья во Франции. Несмотря на это, в течение последних двух лет она дважды пыталась покончить с собой.