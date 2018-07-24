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В России разработают систему спасения для аварийных подлодок

10:57
  • вторник
  • 24 июля 2018

Минобороны объявило закрытый конкурс на создание модульной системы спасения для экипажей аварийных подлодок. Работы должны быть завершены до 10 ноября 2020 года. Их стоимость оценивается в 221 миллион рублей. Исполнителя заказа выберут в сентябре 2018 года.

На портале госзакупок опубликовали материалы, согласно которым Министерство обороны России объявило закрытый конкурс на создание модульной системы спасения для экипажей аварийных подводных лодок. Внимание на данные обратил ТАСС.

Согласно материалам, опытно-конструкторские работы по созданию модульной системы должны быть завершены до 10 ноября 2020 года. Их стоимость оценивается в 221 миллион рублей. Исполнителя заказа выберут в сентябре 2018 года.

В конце июля стало известно, что подводные необитаемые аппараты комплекса "Диамант" с российского корабля "Александр Обухов" приняли участие в поисках обломков вертолета Ка-29 в Балтийском море. Это был первый случай применения российского робототехнического комплекса для поисково-спасательных работ.

Ранее военно-морской флот России получил на вооружение уникальную субмарину, которая предназначена для спасения экипажей других подводных лодок на большой глубине. На подлодке установили специальную надстройку, которая позволит проводить эвакуацию "сухим" путем.

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