Япония рассчитывает на сотрудничество с Россией по ситуации с КНДР

Япония рассчитывает на тесное взаимодействие с Россией и другими членами международного сообщества в разрешении ядерной проблемы КНДР. По словам председателя верхней палаты парламента Японии Тюити Датэ, Северная Корея должна осуществить полную денуклеаризацию и строго придерживаться резолюции Совета безопасности ООН.

Председатель верхней палаты парламента Японии Тюити Датэ в ходе своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации заявил, что его страна надеется на тесное сотрудничество с Россией в урегулировании ситуации вокруг КНДР. Слова Датэ приводит ТАСС.

"И в этом случае становится еще важнее сотрудничество именно Японии и России. Надеемся на дальнейшее и еще более тесное сотрудничество с Россией в этой сфере", - сказал председатель.

Он также подчеркнул, что главным условием стабильности Северо-Восточной Азии является решение проблемы ядерного оружия Северной Кореи, которая, по словам Датэ, должна преступить к полной денуклеаризации.

Вместе с тем Датэ особо обратил внимание, что все идущие по КНДР процессы должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН.

Ранее СМИ со ссылкой на данные экспертов США сообщили, что в КНДР начали сносить производственное здание и демонтировать стенд для испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ. Прежде с этого полигона запускались межконтинентальные баллистические ракеты.

Вместе с тем 23 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп доволен темпами продвижения переговоров с Северной Кореей. Американский лидер напомнил, что КНДР уже девять месяцев не запускала новых ракет и не проводила ядерные испытания.