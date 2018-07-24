ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о повышении НДС и сохранении ставки соцвзносов

11:48
  • вторник
  • 24 июля 2018

Закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Все действующие льготные ставки по НДС сохраняются. Также документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30 процентов.

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость с нынешних 18-ти до 20 процентов с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30 процентов. Вместе с тем в законе предусмотрено сохранение всех действующих льготных ставок по НДС. 

Кроме того, до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь. Аналогичная ставка установлена для подобных авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа.

Ранее правительство страны, являющееся автором законопроекта, подсчитало, что рост НДС принесет бюджету 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года.

Читайте также:
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100