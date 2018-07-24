Госдума приняла закон о повышении НДС и сохранении ставки соцвзносов

Закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Все действующие льготные ставки по НДС сохраняются. Также документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30 процентов.

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость с нынешних 18-ти до 20 процентов с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30 процентов. Вместе с тем в законе предусмотрено сохранение всех действующих льготных ставок по НДС.

Кроме того, до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь. Аналогичная ставка установлена для подобных авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа.

Ранее правительство страны, являющееся автором законопроекта, подсчитало, что рост НДС принесет бюджету 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года.